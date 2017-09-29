ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Yanan evdeki iki kadından biri öldürülmüş, diğeri yaralanmış bulundu

29 Eylül 2017 Cuma, 17:10

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kadından biri bıçaklanarak öldürülmüş, diğeri yaralanmış bulundu.

Mevlana Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, Dursuniye Tunç bıçaklanarak öldürülmüş, Gülcihan Köçer de yaralanmış bulundu.

Köçer, 112 Acil Servis ekibince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tunç'un cesedi, savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızlıca kaçtığını söylemesi üzerine cinayetin ardından evi ateşe verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili İ.D, polis ekiplerince Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına alındı. Turhal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Öte yandan Dursuniye Tunç'un imam nikahıyla yaşadığı Engin Köçer'in cezaevinde tutuklu bulunduğu, Gülcihan Köçer'in, Engin Köçer'in annesi olduğu öğrenildi.


İLGİLİ HABERLER
Yanan evdeki iki kadından biri öldürülmüş, diğeri yaralanmış bulundu
YEREL

YANAN EVDEKİ İKİ KADINDAN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ, DİĞERİ YARALANMIŞ BULUNDU
Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
YEREL

TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Tokat'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TOKAT'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU