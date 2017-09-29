Yarım asırlık mezunlar bir araya geldi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kaman Ortaokulunun 1967 mezunları 50 yıl önce birbirlerine verdikleri sözü tutarak bir araya geldi.

Okulun 3/B sınıfı mezunları, edebiyat öğretmenleri Turan Gültekin ile mezun olduktan sonra ilkini 1970 yılında yaptıkları buluşmaları sürdürüyor.

Okuldaki 11'inci buluşmaya, aralarında o dönem ve sonrasında mezun olanların da bulunduğu 150 kişi katıldı. Hatıralarını tazeledikten sonra Hirfanlı Kampı'na geçen mezunlar, burada birlikte yemek yiyerek vefat eden arkadaşları için dua etti.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılanların yaşlarının ilerlemesi nedeniyle bir araya gelme süresini 2 yıla indirdiklerini söyledi.

Bir edebiyat dersi sırasında verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Turan Gültekin, şöyle konuştu:

"O dönemdeki edebiyat dersimizde, bir gazetenin haberinden yola çıkarak 50 yıldır devam ettirdiğimiz buluşmalarda birbirimize verdiğimiz sözlerde durmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, hatta torunlarımız ile katılarak, sağlık durumlarını hiçe sayıp toplantıya katılan eski mezunlara, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Biz burada bir araya gelerek kah gülerek, kah hüzünlü sohbetler ediyoruz. Ömrümüz yettiğince de bu buluşmalar devam edecektir."