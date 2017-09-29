FETÖ'nün Tekirdağ'daki "abla yapılanması" davası

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Tekirdağ'daki "abla yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 30 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan duruşmaya, 4'ü tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.
Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.