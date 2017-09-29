Erzincan'daki darbe girişimi davasında ara karar verildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında eski 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile eski 3 tabur komutanının da bulunduğu 17'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra askeri personel Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz 27 sanık hazır bulundu.

- "Bozacının şahidi şıracı"

Sanık eski Tuğgeneral Gönültaş, Cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanıkların hakkındaki savunmalarına değinen Gönültaş, kurulmak istenen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) birliği ile ilgili sanıkların bilgisi yokmuş gibi davrandıklarını ve kendisini suçlayıcı ifadeler kullandıklarını söyleyerek, "Bozacının şahidi şıracı" misali bir durumun oluştuğunu öne sürdü.

Darbe gibi bir faaliyetin içerisinde olmadığını öne süren Gönültaş, şunları kaydetti:

"Tarafıma KOKTOD ile ilgili arz yaptılar. Ama her nedense arz edilen KOKTOD kalsörlerini kimse kabul etmedi. Yasal olarak KOKTOD birliği kışla dışında valiliğin talebi üzerine kullanılır. Ancak söz konusu birliğin reaksiyon ve eğitimleri kışla içi bir faaliyet olduğundan izin alınmasına gerek yoktur. KOKTOD'la ilgili yer alan konularda tabiri caizse 'Pireyi deve yapmışlar'. Benim o gün 21.30 civarında verdiğim emirde KOKTOD kelimesi hiç geçmedi. Ben sadece askerleri içtima alanına çıkarın ve kontrol edin dedim."

Diğer sanıklar ise mütalaaya ilişkin savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi bağlı bulundukları Tugay Komutanlığında olası bir terör saldırısı nedeniyle göreve çağrıldıklarını belirten sanıklar, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ve ihanetin içerisinde bulunmadıklarını iddia ederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mehmet Kök, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Murat Uz, İsmail Hakkı Kartal ve Mustafa Hanay hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Heyet ayrıca Cumhuriyet savcısının Başbakanlık ve Erzincan Valiliğinin müdahilliği konusundaki talebini kabul ederken Erzincan Barosunun da içinde bulunduğu diğer müdahillik taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, eski Tuğgeneral Gönültaş’ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kentte daha önce darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklanan sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı bir sivil ile 21 askeri personel hakkında da dava açılmıştı.

Duruşma nedeniyle güvenlik güçleri POMEM içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

