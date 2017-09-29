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Okulun ikinci katından düşen öğrenci öldü

29 Eylül 2017 Cuma, 17:24
Okulun ikinci katından düşen öğrenci öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, okulunun yangın merdiveninden boşluğa düşen 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Senem Ece Boztaş, 4 katlı okulun 2. kattında yangın merdiveninden boşluğa düştü.

Çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Senem Ece, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Senem Ece'nin, Gülsüm-Burhan Boztaş çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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