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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin ...

29 Eylül 2017 Cuma, 17:28
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Ankara'daki temsilcisine, 'Türkiye'ye gelme' denildi ve şu anda Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Peşmergeye dönük Türkiye'nin yaptığı eğitimler ve başka destekler vardı, bu desteklerin tamamı sona erdirildi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla ilgili konular dahil hudut dahil bütün konular, yani vize konusu, hudut kapıları konusu, ulaşım konusu, bütün konularda Türkiye'nin muhatabının sadece Irak merkezi hükümeti olduğunu açıkladı. Bizim muhatabımız Irak Merkezi Hükümeti'dir."
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ:
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ:
Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ YOZGAT'TA:

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ YOZGAT'TA:
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (IKBY'nin gayrimeşru referandumu) &quot;Hem ekonomik hem siyasi hem askeri her türlü alternatif konuşulmuş ve hangi alternatifin, hangi öncelikle, ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti, bu konuda ne yapacağını ve neyi, ne zaman yapacağını gayet iyi bilmektedir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: (IKBY'NİN GAYRİMEŞRU REFERANDUMU) "HEM EKONOMİK HEM SİYASİ HEM ASKERİ HER TÜRLÜ ALTERNATİF KONUŞULMUŞ VE HANGİ ALTERNATİFİN, HANGİ ÖNCELİKLE, NE ZAMAN DEVREYE SOKULACAĞI KARARA BAĞLANMIŞTIR. BUNLAR VAKTİ GELDİKÇE BİR BİR HAYATA GEÇİRİLECEKTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HÜKÜMETİ, BU KONUDA NE YAPACAĞINI VE NEYİ, NE ZAMAN YAPACAĞINI GAYET İYİ BİLMEKTEDİR."