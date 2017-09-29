Düzce'de FETÖ/PDY davası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar eski Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serhat Cora ile aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu polis memurları Ali İhsan Artun, Cemil Erdoğan, Derya Uğur, Erbay Akdemir, Mevlüt Odabaş, Nejmettin Bilgen, Erkan Dündar ve Aynur Kalkan ile avukatları hazır bulundu.

Cora, savunmasında, FETÖ ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası etkin mücadele ettiğini, bu yüzden örgüt içinde "F1" diye tanımlanan "örgüte uzak ve düşman olan" statüsünde yer aldığını öne sürdü.

Örgüt üyelerini, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Başsavcılık talimatıyla gözaltına aldığını belirten Cora, "26 yıllık meslek hayatım boyunca FETÖ ile etkin mücedele ettim. Bu yüzden diğer davalar ve sanıkların ifadelerinde, 'F1' kategorisinde yani 'örgüte bir faydası olmayan, örgüt düşmanı' olarak tanımlanıyorum. Bunlarla etkin mücadelem tanıdıklarım ve beni tanımayanlar tarafından da bilinir." dedi.



BTK tarafından gönderilen ByLock kayıtlarında 8 görüşmesinin bulunduğunun sorulması üzerine Cora, şunları söyledi:

"Bu programı hiç kullanmadım, telefonuma da yüklemedim. Dosyada adımın geçtiği ilk gün de telefonumu, incelenmesi için kendim teslim ettim. Temiz olduğuma ve ByLock programını kullanmadığıma eminim. Kimse bu programı benim telefonuma yüklemedi, zaten yüklemeye de cürret edemezdi. BTK tarafından gönderilen ByLock kayıtlarında, benim programın içinde toplamda 4 saniye gibi kısa bir sürede kaldığım belirtiliyor. Programı kullanmadığımı, yüklemediğimi yineliyorum ama kullanmış olsam bile kayıtlar 4 saniye bu programın içinde olduğumu gösteriyor. 4 saniye gibi kısa sürede ne ID, ne de şifre alınabilir. Programın içine girmek de o kadar imkansız olmalı. Bu hayatın olağan akışına ters bir durum."

Duruşmada savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da mütaalasında, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme, sanıklardan Ali İhsan Artun, Erbay Akdemir, Mevlüt Odabaş ve Erkan Dündar'ın tutuklanmasına, diğer sanıkların da tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede şüpheliler hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 2 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, 9 tutuklu sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.