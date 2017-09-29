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Boğazından yaralı halde bulunan kişi hastanede öldü

29 Eylül 2017 Cuma, 17:38

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldığı apartın önünde boğazı kesilmiş halde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki iki katlı bir apartın önünde kanlar içinde bir erkeğin yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.

Boğazından kesilerek yaralandığı tespit edilen kişi, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Yaşamını yitiren kişinin Y.K olduğu belirlendi. YK'nin, arkadaşları A.E. ve A.Ö. ile alkol ve uyuşturucu aldıkları öne sürüldü.

Apartta inceleme yapan polis ekipleri, A.E. ve A.Ö'yü ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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