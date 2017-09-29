ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Silahlı şaka ölümle bitti

29 Eylül 2017 Cuma, 17:41

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, markette arkadaşıyla şakalaştığı öne sürülen liseli genç, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı Fidanlık Mahallesi'ndeki bir marketten silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bir süre sonra gelen ekipler, lise öğrencisi Halid Ömer Yeltenci'nin (16) silahla başından ağır yaralandığını, market görevlisi M.Ö'nün de (16) yerde baygın halde yattığını gördü.

Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Yeltenci, kurtarılamadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. ise tedavisinin ardından babası Abdullah Ö. ile ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Market sahibinin, iş yerine daha önce hırsız girdiği için pompalı tüfeği güvenlik amaçlı bulundurduklarını söylediği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Barzani'nin Gaziantep'te 250'den fazla işletmesi olduğu iddiası
YEREL

BARZANİ'NİN GAZİANTEP'TE 250'DEN FAZLA İŞLETMESİ OLDUĞU İDDİASI

Gülen'in yeğeni hakkındaki iddianame tamamlandı
YEREL

GÜLEN'İN YEĞENİ HAKKINDAKİ İDDİANAME TAMAMLANDI
Şahin'den işkence mağduru kadına ziyaret
YEREL

ŞAHİN'DEN İŞKENCE MAĞDURU KADINA ZİYARET
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Bass, Şahin'i ziyaret etti
YEREL

ABD'NİN ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASS, ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ

Hamile kadının eşinden işkence görmesi
YEREL

HAMİLE KADININ EŞİNDEN İŞKENCE GÖRMESİ
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Gaziantep'te bin 116 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL

GAZİANTEP'TE BİN 116 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Kayınpederini kıraathanede keser ve silahla yaraladı
YEREL

KAYINPEDERİNİ KIRAATHANEDE KESER VE SİLAHLA YARALADI
Gaziantep'ten Arakanlı Müslümanlara yardım
YEREL

GAZİANTEP'TEN ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM
Antep fıstığı işletmecilerine ihracat danışmanlığı hizmeti
YEREL

ANTEP FISTIĞI İŞLETMECİLERİNE İHRACAT DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Gaziantep'teki çadır kent konteyner kente çevriliyor
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇADIR KENT KONTEYNER KENTE ÇEVRİLİYOR
Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi
YEREL

HAMİLE KADINA EŞİ TARAFINDAN İŞKENCE EDİLMESİ
Yeni Orta Vadeli Program
YEREL

YENİ ORTA VADELİ PROGRAM
IKBY'deki gayrimeşru referandum
YEREL

IKBY'DEKİ GAYRİMEŞRU REFERANDUM