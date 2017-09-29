Silahlı şaka ölümle bitti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, markette arkadaşıyla şakalaştığı öne sürülen liseli genç, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı Fidanlık Mahallesi'ndeki bir marketten silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bir süre sonra gelen ekipler, lise öğrencisi Halid Ömer Yeltenci'nin (16) silahla başından ağır yaralandığını, market görevlisi M.Ö'nün de (16) yerde baygın halde yattığını gördü.

Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Yeltenci, kurtarılamadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. ise tedavisinin ardından babası Abdullah Ö. ile ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Market sahibinin, iş yerine daha önce hırsız girdiği için pompalı tüfeği güvenlik amaçlı bulundurduklarını söylediği öğrenildi.