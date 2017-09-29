Selçuklu sultanlarının naaşlarının defnedilmesi

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KONYA (AA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu sultanlarının naaşlarının defnedilmesine ilişkin, "Valiliğimce verilen talimat doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp birimi marifetiyle, ülkemizde konuyla ilgili uzmanlardan bir heyet oluşturulmak suretiyle, Selçuklu sultanlarının naaşları ve kalıntıları, bilimsel usul ve verilere göre tasnif edilmiştir." ifadesini kullandı.

Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Alaeddin Camisi avlusundaki Anadolu Selçuklu sultanlarının türbeleri ve mezarlarına geçmişteki farklı tarihlerdeki yanlış uygulamalar nedeniyle, bu sultanlara ait kemiklerin plastik torbalara konularak lahitlerin içerisine bırakıldığını belirtti.

Vali Canbolat, şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimce verilen talimat doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp birimi marifetiyle, ülkemizde konuyla ilgili uzmanlardan bir heyet oluşturulmak suretiyle, Selçuklu sultanlarının naaşları ve kalıntıları, bilimsel usul ve verilere göre tasnif edilmiştir. Konuyla ilgili ileri tetkikler için bütün kemiklerin bilimsel tespitleri, raporları ve fotoğraflama çalışmaları, başından sonuna kadar yapılan görüntü kayıtları muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yapılan bu defin programıyla ilgili arşivleme amaçlı fotoğraf ve video kayıtları yapılmıştır."

Bu çalışmalar yapılırken türbe içerisinde torbalarda bulunan kemikler üzerinde tasnif ve incelemenin yapıldığını, sair kabirler üzerinde kazı çalışmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Tarihi kaynaklar da dikkate alınarak torbalarda bulunan kemikler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, Rükneddin Mes'ud I (1116-1156) yaşı ve hastalığı dikkate alınarak uygun kemikler birleştirilerek kefenlendi. Kılıç Arslan II (1156-1192) sinostoz saptanan kemiklerin kifotik olduğu bildirilen Sultan II. Kılıçarslan'a ait olduğu kabul edilerek, diğer ileri yaş uygun kemikler kefenlendi. Gıyaseddin Keyhüsrev II (1237-1246) yaralanması ve ileri yaş özelliği itibarıyla uygun bulunan kemikler birleştirilerek kefenlendi. Ayrıca 1-3 yaş arasında olan bir bebeğe ait kemikler kefenlendi."

- "Defin ile toprakla buluşturulmaları sağlanmıştır"



Tarihi kayıtlar göz önünde bulundurularak bütünleştirilen bu naaşların Konya Müftülüğü nezaretiyle yeniden kefenlendiğini bildiren Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Valisi, Milletvekilleri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, üniversite rektörleri, siyasi parti il başkanları ve bazı kamu kurumlarının amirleri davet edilmiş, davete katılanlarla cenaze namazı ve akabindeki dualarla, kendileri için vefatlarında yaptırılan türbelerindeki asıl ziyaretgahlarına defin ile toprakla buluşturulmaları sağlanmıştır. Selçuklu sultanları naaş ve mezarlarının tecdidiyle ilgili çalışmalar Alaeddin Camisi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları süresinde, eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda yetkili kurulların görüşlerini içeren ayrıntılı raporlar hazırlanacaktır."

