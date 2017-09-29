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Manisa Ticaret Borsası

29 Eylül 2017 Cuma, 17:45
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,55 - 4,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün		 Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 3,55-4,20
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 2,52


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