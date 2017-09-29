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PKK'nın üniversite yapılanması davası

29 Eylül 2017 Cuma, 17:56

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü tutuklu 17 öğrenci ve mezunun yargılandığı davada, sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar B.G, C.Y, Ç.Y, E.K, F.A, M.D, M.A, M.K, N.Y, Ö.H. ve S.K ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanıklardan A.Y, M.K. ve M.K'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya, tutuksuz 3 sanık gelmedi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların savunmalarını tamamladı. Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Heyet, diğer sanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

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