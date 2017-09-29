Kalkınma Bakanı Elvan:

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cennet Cehennem bölgesine seyir terası başta olmak üzere, bilindiği gibi aşağıya merdivenle iniliyor, buraya asansör temini ve tüm mekanların güzelleştirilmesine yönelik proje hazırlandı. Biz de bakanlık olarak projeye 10 milyon liralık destek veriyoruz" dedi.

Elvan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet Cehennem bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Silifke ve Erdemli bölgesinin adeta açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Bölgeyi turizm merkezine dönüştüreceklerini belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Mersin'de hangi ilçemize giderseniz gidin, her tarafta mutlaka tarihi eser görüyoruz. Biz Mersinimizi baştan aşağı tarihi eser yönüyle açık hava müzesi konumundaki yerleri bir bütün olarak ele alıp teker teker restorasyonundan tutup, turizm merkezine dönüştürmek için yapılması gerekenleri belirliyoruz. Cazibe merkezleri programı kapsamında Cennet Cehennem bölgesine seyir terası başta olmak üzere, bilindiği gibi aşağıya merdivenle iniliyor, buraya asansör temini ve tüm mekanların güzelleştirilmesine yönelik proje hazırlandı. Biz de bakanlık olarak projeye 10 milyon liralık destek veriyoruz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl bu aylarda bambaşka bir Cennet Cehennem göreceksiniz. Eksiklikleri gidereceğiz. Burayı bir turizm merkezine dönüştüreceğiz."

Çalışmalar kapsamında Uzuncaburç bölgesinde de eksikliklerin tespit edildiğini dile getiren Elvan, "Bu bölge, Kızkalesi'ne kadar olan güzergahı içine alıyor. Buraya yönelik valiliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu. Alan yönetimi, bölgenin rehabilitasyonu gibi düzenlemeler teker teker ortaya konulup bakanlık olarak biz de gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.

Elvan, Cennet Cehennem başta olmak üzere antik kentleri ayağa kaldırıp daha görünür hale getireceklerinin altını çizdi.