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Kocaeli'de evden hırsızlık

29 Eylül 2017 Cuma, 18:04
Kocaeli'de evden hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir evden yaklaşık 30 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karamürsel ilçesinde bir evden yaklaşık 30 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili 2 kadını tespit etti. Takibe alınan C.Ç. ile L.U, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, dikkati çekmemek için iyi giyimli oldukları, kendi yaptıkları plastik bir aparatla kapıları açtıkları belirlendi.

Öte yandan polis, şüphelileri otomobiliyle Kocaeli'ye getirdiği tespit edilen L.U'nun eşi S.U'nun da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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