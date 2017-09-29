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İş makinesinin neden olduğu sarsıntı binayı tahliye ettirdi

29 Eylül 2017 Cuma, 18:21

SAMSUN(AA) - Vezirköprü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binası, tahliye edildi.

Vezirköprü Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmasında kullanılan silindirin neden olduğu sarsıntı, iki katlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında çalışanlarda paniğe neden oldu.

Önceki yıllarda çatlakların oluştuğu binadaki durumun bildirilmesi üzerine Kaymakam Yunus Emre Altıner, personelin tahliye edilmesi talimatı verdi.

Altıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silindirin geçişi sırasında binada sarsıntı meydana geldiğini, risk taşıdığı için personelin tahliye edilmesini söylediğini belirtti.

Binanın tadilat durumunu değerlendireceklerini dile getiren Altıner, bu mümkün olmazsa müdürlüğe başka bir bina tahsis edeceklerini söyledi.

Öte yandan işlemlerini yapmak için gelen bazı çiftçiler, binanın kapalı olduğunu görünce duruma tepki gösterdi.

Mükremin Şahin, buzağı desteklemesi başvurusunu yapmak için geldiğini ifade ederek, "Destekleme başvurusu için son gündü. Müracaatı yapamadığım için mağdur oldum. Başka binada hizmete devam edilebilirdi." dedi.



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