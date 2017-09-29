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Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

29 Eylül 2017 Cuma, 18:21
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Londra Asfaltı'nda Erman Kısaç'ın (18) kullandığı tescilsiz motosiklet ile Nihat Arabacı yönetimindeki 22 NA 278 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kısaç ve beraberindeki Kayhan Örnekli (18) savruldu.

Erman Kısaç, karşı yönden gelen K.K'nın kullandığı 22 M 0220 plakalı minibüsün altında kaldı.

Minibüsün altında sıkışan Kısaç'ı çıkarabilmek için itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun çaba sarfetti. Sağlık ekipleri Kısaç'a ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. İtfaiye ekipleri de kriko yardımıyla aracı kaldırdı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kısaç ve Kayhan Örnekli, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, araç kamerası görüntülerine yansıdı







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