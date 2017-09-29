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Eski Samsun Garnizon Komutanı hakkındaki dava

29 Eylül 2017 Cuma, 18:39

SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eken, Bafra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Başbakanlığın duruşmaya müdahil olma talebinde bulunduğunu belirtti.

Sanık Eken ve avukatı Mehmet Okan, dosyanın karar aşamasına geldiğini, müdahallik talebinin süreci uzatacağını ifade ederek, talebe itiraz etti.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinin 63. sırasında yer alan ve "Samsun-Sinop sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Eken hakkındaki dosyanın, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın dosyasıyla birleştirilmesi için Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine teklif gönderdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı kabul etmemesi halinde konu hakkındaki kararı Yargıtay verecek.

Mehmet Şükrü Eken, darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, 17 Temmuz 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



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