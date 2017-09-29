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Edirne Valiliği'nden cezaevi çevresinde toplantı ve gösteri yasağı

29 Eylül 2017 Cuma, 18:46

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği'nce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi çevresinde yarından geçerli olmak üzere Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bazı yasaklamalar getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, cezaevi çevresinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun dış emniyet duvarının bulunduğu noktalar merkez olmak üzere 4 kilometre yarıçaplı alan içerisinde, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin ve belirtilen yerdeki drone uçuşlarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ile 66.maddeleri gereğince, 30/09/2017 tarihinden itibaren yasaklanması, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılması karara bağlanmıştır."


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