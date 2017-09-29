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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

29 Eylül 2017 Cuma, 18:48

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 15'i tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 3'üncü celsesine, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 15'i tutuklu 37 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Onur Murat Y. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada sanık avukatları, tutuklu sanıkların tahliye edilmelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütaalasında, sanık Onur Murat Y'nin mazeretsiz duruşmaya katılmadığı, sorgudan kaçtığı, kardeşi U.Y'nin üzerine kayıtlı GSM hattına terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu hususundaki tespit tutanağının sunulduğunu belirterek, sanığın tutuklanması ve yakalama kararının çıkarılmasına, sanıklarından Ali Y, Şaban T. ve Ömür İ'nin ise tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Y, Şaban T. ve Ömür İ'nin tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

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