Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

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RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyoruz ve bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Bütün kararların ana noktası millettir. Millet ne derse o olur." dedi.

Bak, AK Parti Ardeşen İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerin yenilenme ve yeni bir heyecan getirdiğini, AK Parti'nin kongrelerle güçlendiğini söyledi.

AK Parti kongrelerinde birlik ve beraberliğin ortaya çıktığını vurgulayan Bak, teşkilatlarını çok sevdiklerini dile getirdi.

Bak, teşkilatın sevgi, kardeşlik ve aynı iş için birlikte yürümek anlamına geldiğini anlatarak, Rize ve ilçelerinde hem seçim çalışmalarında hem de daha sonrasında gördüğü birliktelik dolayısıyla parti yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda hizmetlerine devam ettiğini ancak daha çok çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Bak, "Dolayısıyla burada teşkilatın gücüne ve dinamizmine ihtiyacımız var. Burada sadece Ardeşen ve Rize için değil ülkemiz için de çok çalışmamız lazım. Sizlerin verdiği destekle TBMM'de ve hükümette çalışıyoruz. Bu gücü sizden alıyoruz." diye konuştu.

Bak, ülkenin geçtiği sürecin ve etrafındaki coğrafyada oynanan oyunların ortada olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu oyunlar kurulurken, Kuzey Irak'ta ve Suriye'de oyunlar oynanırken bizim Ardeşen ve Rize teşkilatı olarak, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Kaçkar Dağları gibi dik durmamız lazım. Çünkü herkes her seçim sonrasında Rize'ye bakıyor, 'Rize'den AK Parti ne oy aldı, ne kadar destek aldı?' diye. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiği zaman ne diyor? 'Ben hemşehrilerimle ve teşkilatımla birlikte olduğum zaman enerji alıyorum.' Dolayısıyla bizlere düşen ona destek olmaktır."

- "Milletin gücü, tankın gücünü yenmiştir"

Her kesimden insanın, 15 Temmuz darbe girişiminde meydanlara koştuğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Millet, 'Bu milleti kimin yöneteceğine ben karar veririm.' dedi. Milletin gücü, tankın gücünü yenmiştir. 'Bizi kim yönetecekse biz karar veririz, ona da sandıkta karar veririz, dış güçlerin ve içerideki maşalarının bunu yapmasına izin vermeyiz.' dedi. Bu milletin gücüdür. Buna rağmen hala oyun yapmaya çalışanlar var. Biz bunu Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de gösterdik. Gazi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla o zamanki mücadeleyle gösterdik. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyoruz ve bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz."

Bak, bütün kararların ana noktasının millet olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet ne derse o olur. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'milletin gücünün üstünde başka güç tanımıyorum.' diyor. Doğru, millet karar veriyor. Bunun dışında başka bir güç var mı? Geçmişte bunu yapmaya çalıştılar, yaptılar başarılı oldular ama o millet şimdi çok daha farklı düşünüyor. Ayağa kalktı, özgüven kazandı. Bu topraklarda bizim güçlü olmamız lazım. Demokrasimiz, kurumlarımız, ekonomimiz ve gençlerimizle güçlü olmamız lazım. Bunun için de neye ihtiyaç var? Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Herkesi kucaklamalı ve herkesten enerji almalıyız. Bizlere düşen bu süreçte çok çalışmaktır."

- "Biz kimliksiz bir parti değiliz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, teşkilat üyelerinden, AK Parti'nin var olduğu süreci asla unutmamalarını istedi.

Türkiye'de 2001'de siyasi partilere, siyaset kurumuna olan güvenin dibe vurduğunu ifade eden Yazıcı, "Siyasi kadroların gündemi farklı, milletin gündemi farklıydı. Siyaset ve siyateçiye güven yoktu ama aziz Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman ümitsizliği kendi kaderi olarak görüp kabullenmemiştir. Her fırsatta o ortamı, egemenlik hakkını kullanmak suretiyle bertaraf etmeyi başarabilmiş bir millettir." dedi.

Yazıcı, icraatlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, "Biz kimliksiz bir parti değiliz. AK Parti'nin kimliği var. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz." diye konuştu.

İnsan topluluklarını millet haline getiren değerler olduğunu anlatan Yazıcı, bunların ortak tarih, kültürel miras, birlikte yaşama arzusu, vatan ve bayrak olduğunu söyledi.

Yazıcı, milleti bu değerlerin oluşturduğunu belirterek, "Biz bunları önemseyen ve hassasiyet gösteren bir kimliğe sahibiz ama asla statükocu değiliz. Tutucu değil, dinamik bir partiyiz. Muhafazakar değerlerin korunması ve geleceğe aktarılması için büyük gayret sarfederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teşkilatların, AK Parti'nin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Yazıcı, "Dolayısıyla omurga ne kadar sağlıklı ise AK Parti o kadar güçlü demektir. Biz teşkilatlara son derece önem veren bir partiyiz." dedi.

