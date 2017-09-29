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Muğla'da cinayet

29 Eylül 2017 Cuma, 18:51
Muğla'da cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, eşinin yanında gördüğü kişiyi öldüren zanlı, yakalandı.

Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir fırında çalışan Ferit Ali Karaüç, fırının üst katındaki evlerinin penceresinden eşinin Murat Ünaldı'yla (39) konuştuğunu gördü.

Aşağıya inen Karaüç, fırından aldığı ekmek bıçağıyla Ünaldı'yı göğüs bölgesinden yaraladı. Karaüç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ünaldı kurtarılmadı.

Karaüç'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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