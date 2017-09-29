FETÖ üyeleri 15 Temmuz'da "Dışarı çıkmayın" diye mesaj atmış

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Yücel Yılmaz, Turgut Altın, Turan Canpolat, Halil Kayış, Mehmet Alper Dabağ, Suat Sarın, Muzaffer Erşan, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, Osman Çekiç, İmdat Özçelik, Mustafa Akar, Hasan Yıldız ile avukatları ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşma başında Turgut Altın, İmdat Özçelik, Yücel Yılmaz, Zekai Işık, Mustafa Akar ve Hasan Yıldız hakkında "Silahlı terör örgütü kurmak" suçlaması nedeniyle hazırlanan ek iddianame dosyaya girdi.

Mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olan ve tanık olarak dinlenen Aykut Mercan, öğrencilik yıllarında tanıdığı terör örgütünün içinde 9 yıldır bulunduğunu ve bu süre zarfında kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

- 15 Temmuz'da 'Dışarı çıkmayın' mesajı atılmış

Örgütte, küçük bölge ve büyük bölge olarak adlandırılan birimlerde görev yaptığını ve burada öğrencilerden sorumlu olduğunu anlatan Mercan, tutuklu sanıklar hakkında bilgiler verdi.

Sanıklardan Yücel Yılmaz ve Zekai Işık'ı örgütün sözde il imamı şeklinde bildiğini, diğer sanıkların da sözde büyük bölge imamları olduğunu belirten Mercan, bunların terör örgütünün genellikle maddi yönleriyle ilgilendiğini söyledi.

Üniversiteyi kazanmasının ardından Bayram Mutlu isimli bir kişinin kendisine "Hamit" kod adını taktığını anlatan Mercan, "Ben Bylock kullanıcısıydım. Orada da bu kod ismi kullandım. Bu programdan önce de Kakao Talk ile irtibat sağlıyorduk. Bu uygulamayı kullanırken de bize kimseye bahsetmememiz söyleniyordu. Bylock deşifre olunca Eagle yüklettiler. Buralardan pek mesaj gelmiyordu. 15 Temmuz darbe girişiminde sadece kim tarafından atıldığını hatırlamadığım 'Dışarı çıkmayın' mesajı atıldı." diye konuştu.

Diğer sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti ek iddianame için istenen ek süre talebini kabul etti ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.