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Damadının keser ve silahla yaraladığı kişi öldü

29 Eylül 2017 Cuma, 18:55

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, damadının keser ve silahlı saldırısına uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak'taki bir kıraathanede dün, damadı Mehmet U'nun (35) keser ve silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Tahir Koçarslan (54), ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Koçarslan'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tahir Koçarslan'ın cenazesinin yarın Şehitkamil ilçesine bağlı Erikli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Cinayet zanlısı Mehmut U'nun ise olayın ardından firar ettiği ve arandığı belirtildi.

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