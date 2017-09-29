Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,57 ila 6,50 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır slaj
|Kg
|0,20
|0,20
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,20
|0,20
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,81
|0,81
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,83
|0,83
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,88
|0,88
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|5,70
|5,70
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,64
|7,64
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,35
|5,70
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,57
|6,50
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|25,75
|26,50
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,70
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,00
|TTS-GT
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|14,80
|14,90
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|6,70
|6,70
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|6,25
|6,25
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|7.642,69
|7.642,69
|MTS
|Kuzu
|Ad
|669,06
|669,06
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|5,99
|5,99
|MTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|12,77
|12,77
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil