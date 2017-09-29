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Denizli Ticaret Borsası

29 Eylül 2017 Cuma, 18:57

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,57 ila 6,50 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır slajKg 0,20 0,20MTS
Mısır slajKg 0,200,20 TTS
Mısır yemlik Kg 0,81 0,81 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,830,83 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,880,88TTS
Bakliyat ve mamulleri



Nohut natürelKg5,705,70MTS
Nohut ekstra leblebilikKg7,647,64TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg4,355,70TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,576,50MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg25,7526,50TTS
Ciğer büyükbaşKg 22,0022,00TTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (9 mm)Kg9,509,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,7013,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg12,0012,00TTS-GT
Leblebi sarı (10 mm)Kg14,8014,90TTS
Leblebi kaplamalıKg6,706,70TTS
Leblebi çıtırKg6,256,25TTS
Kasaplık canlı hayvanlar



DanaAd7.642,697.642,69MTS
KuzuAd669,06669,06MTS
Çeşitli maddeler



KekikKg5,995,99MTS
Kekik işlenmişKg12,7712,77TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış


TTS : Tüccardan tüccara satış


TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil

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