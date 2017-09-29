Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

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KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yapılan 250 kişi kapasiteli salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bazı yakınları katıldı.

Duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük ve Selman Balta, TBMM adına Ömer Burak Barış, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına Samet Genç katıldı.

Ayrıca duruşmayı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜGVA Kocaeli Şubesi yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında darbeci firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın emir astsubayı tutuklu sanık Serkan Dumanlıdağ, darbe girişimi süresinde Bay'ın kendisine verdiği kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı gözaltına almakla görevlendirilmiş SG-19 Sahil Güvenlik botu ile Gölcük'e gelen ekibin bulunduğu Bay'ın konutuna kimsenin yaklaştırılmaması konusunda verilen görevi yerine getirdiği suçlamaları hakkında savunma yaptı.

Dumanlıdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde kanunsuz bir eylemde bulunmadığını, tutuklu olmasının tek nedeninin emir astsubayı olduğu Tuğamiral Ayhan Bay'ın firari olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Komutanın emirlerini yerine getirmenin ve özel işlerini yapmanın emir astsubayının görevlerinden olduğunu ifade eden Dumanlıdağ, "Komutanlarımızdan gelen emirleri sorgulamayız, verilen emirleri yerine getiririz. Bay'ı göreve başlamadan önce tanımazdım. Kendisi sessiz, sakin, ketum ve içine kapanık bir insandı." diye konuştu.





- "Gemilerin terör saldırısı olduğu için seyre çıktığını sandım"

Dumanlıdağ, 15 Temmuz akşamı, Bay'ın eşinin kendisini arayarak, komutanın üsse gelmesini söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birliğime gittiğimde olağanüstü bir hareketlilik vardı. Ayhan Bay gemilerin seyre çıkması emrini vermiş. Kendisine, 'Komutanım, bir şey mi var?' dedim. 'Yok bir şey.' dedi. Daha sonra televizyondan Boğaz Köprüsü'nün askerlece kapatıldığını izledim. Ben de, terör saldırısı var herhalde diye düşündüm. Bundan dolayı gemilerin boğazda güvenliğini sağlamak için seyre çıktığını düşünerek, normal karşıladım çünkü, terör, sabotaj ve olağanüstü durumlarda gemilerin seyre çıkması daha önce de yaşanmıştı."

Bay'ın silahını alıp, lojmandaki konutuna gelmesini söylediğini anlatan Dumanlıdağ, Tümamiral Yıldırım'ın, Bay'a neler olduğunu, gemilerin seyre neden çıktığını soduğunu dile getirerek, Bay'ın, "Komutanım Ankara'dan mesaj geldi, o yüzden gemileri kaldırdım." dediğini öne sürdü.





- "Ayhan Bey korkmasın, kale bizim"

Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in kendisine, "Ayhan Bey korkmasın, kale bizim" dediğini aktaran Dumanlıdağ, "İmren'in bu ifadesinden üssün emniyete alındığını sandığını söyledi.

Dumanlıdağ, savunmasına şöyle devam etti:

"Televizyondan darbe olduğunu gördüm ama İmren'in darbeci olduğunu bilmiyordum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nun, televizyondan darbeye destek vermediği mesajı yayınlandı. Sabah 06.00'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sekreteri Kurmay Albay Mahmut Arduç ve koruma astsubaylarıyla geldi. Ayhan Bay'ın lojmandaki evine geçtiler. Deniz Kuvvetleri Komutanı darbeye destek vermediklerini açıkladı, sonra en yakın adamı özel sektereri gelince Tuğamiral Bay'dan şüphelenmedim. Sabah 08.15 sıralarında Bay ile Tuğamiral Nazmi Ekici konuttan ayrıldı. Bay, bana 'Ben çıkıyorum.' diyerek gitti. Komutanın eşi bana Bay'ın nerede olduğunu sordu. Bilmediğimi söyledim. Çocuklarının psikolijisinin bozuk olduğunu, Bay'a ulaşamadığını söyledi. Bu arada İskender Amiral bana 'İkinci bir emere kadar birliğe gelme.' dedi. Bay ile ilgili medyada bir şey çıkmayınca Ankara'da olduğunu sanıyordum."





- "O zaten gelmez, onun işi bitti"



Sanık Dumanlıdağ, firari sanık Bay'ın, darbe gecesi 01.30'da "İmren dışında kimse eve ve çevresine gelmesin." şeklinde emir verdiğini, "İskender amiral de mi?" diye sorduğunda ise Bay'ın "O zaten gelmez, onun işi bitti." dediğini ileri sürdü.

Dumanlıdağ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koruma astsubayı Kadir Bölünmez'in 2 tablet kırdığını söyledi.

Çapraz sorguya alınan sanık Serkan Dumanlıdağ, savcının, "Köprülerin kapatıldığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bostanoğlu'nun 'Donanma bu işin içinde değil' dediğini duyduğunu söyledin. Bu kadar olumsuzluklar gördüğün halde, hiç merak edip üstlerinize sormadınız mı?" şeklindeki sorusuna, "Donanma'da silah sesleri duydum. Gemilerin seyre çıktığı dışında bir şey sormadım. Bay, darbeci olsa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı özel sekreteri evine gelmezdi diye düşündüm." şeklinde cevap verdi.





- "Bostanoğlu, gemileri darbecilerin kaçırdığını söylemedi"

Başbakanlık avukatı Selman Balta, "Ayhan Bay'ın darbeci olduğunu pazar günü anladığını söyledin. Bu kadar geç öğrenmen normal mi, bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusunu ise Dumanlıdağ, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu, seyre kalkan gemilerin derbeci olduğunu açıklasaydı, bunlar olmayacaktı. Bay, evinde darbe yapmış. Ben bunu nerden bilebilirim. Şu an Bay'ın darbeci olduğunu söylüyorum ama o gece neyin ne olduğu belli değildi." şeklinde yanıtladı.

Davanın müştekisi AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Samet Genç ise "İskender amiralin, Ayhan Bay'a 'Gemiler neden kalktı, benim neden haberim yok?' dediğini duyduğunuz halde bunun anormal bir durum olduğunu anlamadınız mı?" diye sorması üzerine Dumanlıdağ, "Gemilerin seyre kaldırılması çok anormal bir durum değildi. Geçmişte de bu tür şeyler olmuştu. Filler tepişti, çimler ezildi." diye konuştu.

Tuğamiral Bay'dan sadece "Konutun kapısında bekle ve telefonumu şarja tak." şeklinde iki emir aldığını, Bay’ın korumalığını yaptığı ve evine kimseyi yaklaştırmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını savunan Dumanlıdağ, şu iddialarda bulundu:

"Konuta çok kişi geldi, gitti. Kimseyi engellemedim. Kimse bana bir şey demedi. Komutanım, 'Evin önünde bekle' dedi diye FETÖ'cü, darbeci oldum. Ayhan Bay'ın FETÖ'cü olduğunu yıllarca anlamamışlar, ben bir gecede nasıl bilebilirdim? İskender Yıldırım, bildiği halde bana Bay'ın darbeci olduğunu söylemedi. Söyleseydi, Bay'ın emrini dinlemez, silahı dayar, emniyete götürürdüm. FETÖ ile ilgili bir bağım yok. Dersane ve okullarına gitmedim. Bank Asya'da hesabım yok. ByLock kullanmadım. Anayasal düzeni yıkmaya, meşru zeminde kurulmuş hükümeti yıkmaya çalışmadım."

Tümamiral Yıldırım'ın kendisine "birliğe gelme" dediğini ve 4 gün boyunca evde beklediğini iddia eden sanık Dumanlıdağ, "Daha sonra birliğimden beni aradılar, üsse gelmemi söylediler. Birliğe geldim. Benim için firar yazmışlar. Daha sonra gözaltına alındım. Kaçmamı istemişler. Ben suçlu olsam o gün alırlardı. İskender amiral '4 gün birliğe gelme' diyerek aslında kaçmamı istemiş. Kaçmam için bana süre vermiş ama ben kaçmadım. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.





- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



