Uşak'ta sağanak

UŞAK (AA) - Uşak kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti.
Şehir merkezinden geçen İzmir-Ankara yolundaki 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı'nda yaklaşık bir metreyi bulan su birikmesi nedeniyle trafik çift yönlü durdu. Polis ekipleri, araçları bağlantı yollarına yönlendirdi. Bazı araçlar suda mahsur kaldı ve İzmir-Ankara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kentin bazı caddelerinde yollarda oluşan su birikintileri de trafiği olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ve dükkanların önündeki tentelerin altına sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.