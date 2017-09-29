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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de yapılan tanıtım toplantısı ve gösterilerle başladı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Büyükşehir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halil Bozdoğan ile sporcular katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta ilk kez su sporları şampiyonası düzenlediklerini söyledi.

Erkoç, yarışmanın yapılacağı alanın tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir yer olduğunu dile getirdi.

Kentin su zenginliğini turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Rafting ve su sporlarıyla ilgili bir birim oluşturduk. İnsanlarımızın alışkanlık edinmesi için çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürümüz ile beraber çok önemli çalışmaların temelini attık. Şehrimizdeki ve bölge illerimizdeki vatandaşlarımızı, buraya davet ediyoruz. İnşallah, mükemmel bir gün yaşayacaklar."

Kahramanmaraş'ın, kayak merkezi, su sporları merkezi, termal tesisler ve doğal güzelliğiyle turizm pastasından çok büyük pay alacağını ifade eden Erkoç, amaçlarının bunu sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye şampiyonlarının da yer aldığı sporcular, baraj üzerinde su jeti ve flyboard gösterileriyle izleyenlere görsel şölen sundu.

Öte yandan bir sporcu, su üzerinden gelerek Türk bayrağını Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a teslim etti.