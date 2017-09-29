Bakan Bak, heyelan bölgesinde incelemede bulundu

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RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Bak ve Yazıcı, Hemşin ilçesinde Hemşin Deresi kenarında yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Rize'nin büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını belirten Bak, kentin son iki yılda da afet yaşadığını söyledi.

Bak, Rize'ye bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yoğun yağış düştüğünü ifade ederek, "Hemşin'de metrekareye 24 saatte 150 kilogram yağış düştü. Gerçekten büyük bir faciayı atlattığımızı görüyoruz. DSİ yetkililerimizle dört gün önce Rize'deydik ve 16 ıslah projesinin açılışını yaptık. Tahkimatların yapılması çok daha büyük faciaları önledi. Tahkimatların ortaya koyduğu direnci görüyoruz. Buna rağmen su, tahkimatların bir kısmını da alıp götürmüş." dedi.

Heyelan dolayısıyla bir can kaybının yaşandığını anımsatan Bak, "Can kaybı bizi çok üzdü. Kaptanpaşa ve Gürpınar'da bazı evlerde hasar var. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz ve yolun birinci engeli aşıldı. İkinci engeli aşmak için ekipler yoğun çalışıyor. Bu gece çalışmayı tamamlamak için uğraşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Sel sonrası durumu değerlendiriyoruz. Rize'de DSİ'nin yaptığı yatırımların çok daha hızlı bir şekilde vücut bulması gerekiyor. Kaynaktan itibaren bunların tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

Bak, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Hemşehrilerimizin dikkat etmesi gereken bir husus da dere yataklarına ev yapmamaları. Yamaçlara ve toprağın kayacağı noktalara ev yapılmamalı çünkü, alınan yağış neticesinde toprak suya doyuyor ve kayıyor. Tüm vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştüğünü dile getiren Bak, "Gerekli yardımlar gelecek ve çalışmalar hızla devam edecek." dedi.

- "Hasar tespit çalışmasına başlandı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin çok büyük bir afetle karşılaştığını söyledi.

Hasarın büyük olduğunun altını çizen Yazıcı, "Hasar büyük. Bu biraz da bölgenin yapısal özelliğinden kaynaklanıyor ama her ne olursa olsun dere yataklarını ıslah ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimizin dere yatakları etrafında faaliyette bulunacak durumlarda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Vatandaşların kullanımından kaynaklı bir afet olduğunu elbette ifade etmiyorum. Bunu kestirmek mümkün değil." dedi.

Yazıcı, hasar tespit çalışmasına başladığına dikkati çekerek, "Hasarları hükümetimiz kısa zamanda gündemine alıp giderecektir. İnşallah onarıma geçeceğiz. Üzüntümüz bir can kaybının olması. Kara yolu ile ulaşım olmayınca helikopter yardımıyla yaralımızı bölgeden aldık." diye konuştu.

Kara yolu ile Kaptanpaşa vadisine ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Yazıcı, bu nedenle bölgede incelemeye yarın devam edeceklerini bildirdi.