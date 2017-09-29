GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda 22 Eylül'de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, KHK ile daha önce ihraç edilen 1 polis memuru ile 1 emekli polis, 1 öğrenci ve 1 öğretmenin aralarında bulunduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin etkin pişmanlık yasasından faydalandığı belirtildi.