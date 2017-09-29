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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinden Antalya'ya ulaşımı 50 kilometre kısaltan ve bölge halkının 40 yıllık hayali olan Melikler Köprüsü açıldı.

280 metre uzunluğunda 9 kolon üzerinde kurulan ve 2015 yılında ihaleye çıkan Melikler Köprüsü, bölgede turizim açısından önemli olan Yazılı Kanyon'a da ulaşımı kolaylaştırıyor. Isparta'dan Antalya'ya ulaşımı da 25 kilometre kısaltan köprü 14 milyon 760 bin 694 liraya mal oldu.

Karacaören-1 Barajı'nın üzerinde bulunan köprünün açılmasıyla bölgede ticaret ve turizmin hareketlenmesi bekleniyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan köprü açılış törenine Burdur ve Isparta protokol üyeleri katıldı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan vatandaşların 40 yıllık hayali olan yatırımın çok kolay gerçekleşmediğini söyledi.

Köprünün kısa sürede tamamlandığını dile getiren Günaydın, "Bu bölgede bu yolun ve köprünün ne anlama geldiğini çok iyi anlayanlardan bir tanesiyim. Turizm sektöründe bu köprünün çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sütçüler doğal güzelliğiyle turistlerin uğrak yerlerinden biri. Yazılı Kanyon her yıl binlerce kişinin görmek için geldiği bölge." dedi.

Günaydın, Antalya'ya gelen milyonlarca turistin önemli kısmını Yazılı Kanyon'a çekmeleri durumunda turizmde de hareketlenme yaşanacağını dile getirdi.

Açılışı yapılan köprünün Antalya ile Yazılı Kanyon arasını 50 kilometre kısaltacağını vurgulayan Günaydın, bu nedenle bölgenin turizm ve tarım potansiyelinin harekete geçirmesinde bu yatırım çok önemli katkılar sağlıyacağını ifade etti.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise bölge halkının uzun yıllardan beri bu köprüyü talep etitklerini ve bugün açılışı gerçekleştiği için mutlu olduklarını söyledi.

Burdur- Isparta ayrımı yapmadan devletin vermiş olduğu imkanları millet için kullandıklarına dikkati çeken Yılmaz, "40 yılı aşan bir rüya bu. Köprü iki köyü de birleştirdi. Ayrılık gayrılık da yok. Nasıl yollarımızı birleştiriyorsa, insanlarımız arasındaki ilişkiyi de birleştiriyor. Bu bizim daha çok kenetlenmemize vesile oluyor." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Isparta AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de iktidara geldiklerinden bu yana insanı, milleti ve hizmeti odağa koyarak millete hizmet anlayışıyla her alanda çok büyük reformlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Melikler Köprüsü'yle 40 yıllık bir hayali gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgiç, "Bu köprüyü yapalım diye ortaya çıktığımızda bizleri eleştirenler oldu. Bu eleştiriler bizleri hiç yıldırmadı. Çünkü biz bunun gerçekten 40 yıllık bir hayal olduğunu ve bölge insanın bu köprüye ihtiyaçlarının olduğunu biliyorduk. Bu hesapsız, yanlış, mesnetsiz eleştirilere hiç bir şekilde kulak asmadan bu hayali buradan gerçekleştirdik." dedi.

Bilgiç, köprünün bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını, tarım, ticaret ve turizm alanlarına fayda sağlayacağını söyledi.

Burdur Milletvekili Reşat Petek ise 40 yılık bir hayalin gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Türkiye için nelerin yapılabileceğinin örneklerinden birinin burada görebileceğini dile getiren Petek, şöyle konuştu:

"Biz ecdadımıza layık olacak şekilde haramdan uzak, alın terine değer veren, kula kul olmayan, millete hizmeti, halka hizmeti hakka hizmet bilen bir anlayışla çalıştığımızda milletimize hizmetler geliyor. Bunun örneklerini Türkiye'de görüyoruz. Yol medeniyet, kalkınma demektir. Ulaşım kalkınmanın başlangıcıdır."

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından protokol üyeleri köprünün açılışını gerçekleştirdi.