Bayburt ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

BAYBURT (AA) - Bayburt ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bayburt ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişinin yakalanması eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Bayburt'ta 3, Gaziantep'te 2 zanlı gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.