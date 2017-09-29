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GÜNCELLEME - Adana'daki uyuşturucu operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 19:51
GÜNCELLEME - Adana'daki uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonunu kapsamında adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 37'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 43 zanlının sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan aralarında 2 kadının da bulunduğu 37'si tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 175'e yükseldi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 132 zanlı, daha geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Esrarı asarak kurutmuşlar

Polis tarafından çekilen operasyon görüntülerinde, zanlıların esrarı çamaşır gibi askıya asarak kuruttukları yer alıyor. Kayıtlarda, detaylı aramalarda halı arası ve ayakkabı kutularına ruhsatsız tabanca saklandığı da görülüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Eylül'de uyuşturucu ticareti yapmak suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılmıştı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 170 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 5 av tüfeği ve 3 tabanca, 219 fişek, bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, 33 bin 800 lira, 3 pakette 40 gram eroin ile birer telsiz ve terazi ele geçirilmişti.

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