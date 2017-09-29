Antalya'daki deprem

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte meydana gelen depremle ilgili, "Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kepez ilçesi olan ve yerin 50,64 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlenen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

AFAD ekiplerinin yaptıkları araştırmada en ufak bir sorun veya sıkıntıya yönelik ihbar alınmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Depremin merkez üssü olan Kepez ilçemizde de pek hissedildiğini söyleyemeyiz. Denize yakın Lara civarında, zeminin orada daha müsait olması bakımından oralarda daha çok hissedilmiş olabilir." diye konuştu.