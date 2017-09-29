Anadolu Oyuncak Müzesi açıldı

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ANTALYA (AA) - Anadolu Oyuncak Müzesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abduhamit Gül tarafından açıldı.

Adalet Bakanı Gül, Dokuma Park içinde yapılan müzenin açılış töreninde, Antalya için çok güzel bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çocukların gezebileceği özel bir mekanı turizm kentine kazandırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yol ve hizmet binaları gibi klasik belediye hizmetlerini sürekli gerçekleştirdiklerini ancak bu tür özel açılışlara katılınca daha mutlu olduğunu ifade etti.

Antalya'yı vizyon şehri yapmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyükşehir ve ilçe belediyelerle Antalya'yı hak ettiği yere getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Antalya'da klasik yatırımların yanında sanatta, sporda, bilimde yatırımlar yapılması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, kentte teknoloji şehri kuracaklarını kaydetti.

Türkiye'nin haklarını içeride ve dışarıda savunmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hukuki, siyasi her anlamda ülkemizin haklarını korumamız lazım. Ülkeye 15 Temmuz acısını yaşatan hainlerden de nerede olursa olsun hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle dışarıdaki hainlerin iade edilmesi, oralarda işlem yapılması konusunda Adalet Bakanımız ile yakın iş birliği içindeyiz. FETÖ'nün iadesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kendisinin çok önemli gayretleri var." dedi.

Türkiye'nin adım adım hedeflerine ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Millete güvenerek bu hedefleri koyduk. Herkes ekonomik buhran içindeyken ülke ekonomisi yüzde 6'dan daha fazla büyüyor. Türkiye, karşı karşıya kaldığı tüm zorlukların üstesinden geliyor. Dünyadaki mazlumların yanında duruyor. Meksika'ya depremin ardından ilk yardımı ulaştıran ülke Türkiye oldu. Böyle bir milletin evladıyız. Ecdadımızdan bize yadigar kalan bu insani özelliğimizle tüm dünyaya ulaşıyoruz." diye konuştu.

Terör örgütleriyle mücadelelerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'de istikrarın gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü için her türlü tedbiri alacağız. Bu vahim hatadan dönülsün. Oradaki Kürt kardeşlerimizin güvenliğini riske atan yönetimlerdir, sorumlusu da onlardır. Gerekli tavsiyelerde bulunduk. Geç kalmış değiller. Vahim hatadan dönmelerini istiyoruz ki bölgemize istikrar, huzur gelsin, iç savaşlar, gözyaşı olmasın, kan dökülmesin. Türkiye olarak gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör yapmak için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Açılış kurdelesini kesen Çavuşoğlu ve Gül, müzeyi gezdi, oyuncakları inceledi.

Açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekileri Atay Uslu, Gökçen Özdoğan Enç ve Mustafa Köse de katıldı.

Kepez Belediyesi tarafından 4 bin metrekare alanda yapılan müzede 750 metrekare kapalı teşhir alanında 8 bin oyuncak bulunuyor. Müzede ayrıca 150 metrekarelik alanda çocuk atölyeleri de yer alıyor.

