Yaşlı çift, termal otelin banyosunda ölü bulundu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta yaşlı çift, gittikleri termal otelin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet ve Şerife Bingöl çifti, tatil için Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarındaki bir termal otele gitti.

Otelin banyo bölümüne giren 78 yaşındaki Mehmet Bingöl ile 84 yaşındaki Şerife Bingöl, uzun süre çıkmadı.

Yaşlı çiftin banyo süresinin dolduğunu hatırlatmak için kapıya vuran otel görevlisi ses gelmeyince içeri girdi.

Çifti hareketsiz yatarken bulan görevli, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin öldüğü belirlendi.

Mehmet ve Şerife Bingöl'ün cesetleri, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.