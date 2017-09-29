Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, kortej yürüyüşü, ocak yakma ve baca tüttürme töreniyle başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde kortej yürüyüşü öncesi düzenlenen törende, halk oyunları ve salsa gösterileri sunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, Menteşe'nin tarih ve kültürel yapısıyla geleneklerine sahip çıktığını söyledi.

Kültür şenliklerinin toplum hayatında önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Ağbaba, belediyelerin görevlerinin sadece yol yapmak, asfalt dökmek ve su getirmek olmadığını belirtti.

Belediyelerin asıl görevinin, bulunduğu kentin kültürü ve özünü yaşatmak olduğunu ifade eden Ağbaba, "Bu topraklarda her şeye rağmen barış, sevgi, dayanışma varsa bunu kendi kültürümüze ve özümüze borçluyuz. Bu nedenle kendi kültürümüzü yaşatmalıyız. Kendi özümüzle, kültürümüzle, topraklarımızla, Anadolu topraklarıyla gurur duymalıyız. Kültürümüzü ithal etmemeliyiz hatta ihraç etmeliyiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şenliğin her yıl çok daha anlamlı hale gelerek, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Şenliklerin vatandaşları biraraya getirdiğine işaret eden Gürün, "Muğla, değerlerine sahip çıkan, onu özümsemiş, Cumhuriyetin değerleriyle yetişmiş, geçmişten geleceğe köprü kuran bir kent. Geçmişimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Toplumda barış, sevgi, hoşgörü ve kenetlenmeyi sağlamak için şenliklerin önemli olduğunu anlatan Gürün, "Türkiye'nin de şu anda en fazla ihtiyaç duyduğu şey gerçekten samimiyet ve birliktelik. Birbirimize karşı güvenimizi artırmak ve kucaklaşmak." ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de 3 gün sürecek şenlikler kapsamında kentin yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacaklarını kaydetti.

Şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, kitap tanıtımı, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri olacağını bildiren Gümüş, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Gümüş ve protokol üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi önünde ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yapıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri tarafından gökyüzüne barış güvercinleri salındı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.