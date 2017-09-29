Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Oktay Önge
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (Dk. 75 Te Vrede), Arapi, Poepon, İrfan Başaran, Akabueze, Melih Okutan, Ulloa, Burak Asan (Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin), Mustafa Durak (Dk. 38 İshak Çakmak), Caner Cavlun
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 76 Erdoğan Yeşilyurt), Serkan Göksu (Dk. 90 Alican Özfesli), Mirkan Aydın, Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişci
Goller: Dk. 15 Mirkan Aydın, Dk. 70 Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 56 Melih Okutan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Poepon, Dk. 41 Melih Okutan, Dk. 88 Arapi, Dk. 90+3 Gökhan Değirmenci (Boluspor), Dk. 64 Mehmet Murat Uçar, Dk. 82 Uğur Arslan Kuru, Dk. 85 Kerim Alıcı (Altınordu)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altınordu, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.