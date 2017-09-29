ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

29 Eylül 2017 Cuma, 20:17


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Oktay Önge

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (Dk. 75 Te Vrede), Arapi, Poepon, İrfan Başaran, Akabueze, Melih Okutan, Ulloa, Burak Asan (Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin), Mustafa Durak (Dk. 38 İshak Çakmak), Caner Cavlun

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 76 Erdoğan Yeşilyurt), Serkan Göksu (Dk. 90 Alican Özfesli), Mirkan Aydın, Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişci

Goller: Dk. 15 Mirkan Aydın, Dk. 70 Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 56 Melih Okutan (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Poepon, Dk. 41 Melih Okutan, Dk. 88 Arapi, Dk. 90+3 Gökhan Değirmenci (Boluspor), Dk. 64 Mehmet Murat Uçar, Dk. 82 Uğur Arslan Kuru, Dk. 85 Kerim Alıcı (Altınordu)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altınordu, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME- Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME- ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Bolu Dağı'nda sis
YEREL

BOLU DAĞI'NDA SİS

Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU