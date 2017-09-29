Akhisarspor-Fenerbahçe maçından notlar

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MANİSA (AA) - Süper Lig'de son 2 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Ligde son 2 haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Josef de Souza ile kırmızı kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Martin Skrtel ve Mehmet Topal forma giydi.

Mehmet Topal, bu sezon 4. kez ilk 11'de mücadele ederken, Martin Skrtel ise 2 hafta sonra tekrar ilk 11'de kendisine yer buldu.

Bu sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkati çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.

Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular, Türk Kızılayı'nın "Arakan'a sahip çık" yazılı pankartıyla sahaya çıktı.

21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan kale arkası tribünden takımlarına destek verirken, ev sahibi ekip taraftarlarının bulunduğu yerlerde boşluklar görüldü.