Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, altı aylık hamile kadının tedavi için gittiği hastanede FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve erken doğum yaptığı iddialarına ilişkin, "Soruşturma sürecinde gösterilen tüm hukuki, vicdani ve insani hassasiyetlere rağmen böyle bir haber yapılması gerçeği yansıtmadığı gibi sorumlu habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/24498 sayılı soruşturma dosyasında yürütülen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan B.A. ile ilgili yapılan haber içeriğinde, altı aylık hamile olan şüphelinin, yakalama kararına istinaden tedavi görmek için gittiği hastanede gözaltına alındığı ve bu nedenle erken doğum yaptığının iddia edildiği hatırlatıldı.

Haber içeriğinin gerçeği yansıtmaması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapma zorunluluğunun hasıl olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli B.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/24498 sayılı dosyasında yürütülen soruşturmada; Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22/03/2017 tarih ve 2017/2052 D.İş sayılı kararı ile FETÖ/PDY üyesi olmak suçunu işlediği iddiasıyla tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir. FETÖ/PDY'nin 'Büyük Bölge Talebe Mesulu' olduğu yönünde tespitler bulunan, ayrıca adına kayıtlı 3 ayrı telefon hattında örgütün gizli iletişim aracı olarak kullandığı 'ByLock' programını yüklediği HTS kayıtları ve 'ByLock' görüşme içerikleri ile belirlenen şüpheli, hastaneye yatış anından itibaren takibe alınmış, bu süreçte bir başka hastaneye nakledilmesine rağmen tedavisinin bitmesi beklenmiştir."

Açıklamada, 12 gün boyunca iki farklı hastanede tedavi süreci devam eden B.A. hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı, taburcu edildikten sonra 29 Eylül tarihinde gözaltı tedbiri uygulanmadan, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimadı verildiği aktarılarak, şöyle denildi:

"Şüpheli B.A'nın sağlık durumu dikkate alınarak, hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunmasına ve aynı konumdaki şüpheliler hakkında yerleşik uygulamalara göre tutuklama tedbiri uygulanmasına rağmen, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle (yurt dışına çıkış yasağı) Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir. Soruşturma sürecinde gösterilen tüm hukuki , vicdani ve insani hassasiyetlere rağmen böyle bir haber yapılması gerçeği yansıtmadığı gibi sorumlu habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."