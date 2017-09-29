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Samsunsporlu futbolculardan galibiyet sözü

29 Eylül 2017 Cuma, 20:47


SAMSUN (AA) - Samsunsporlu futbolcular, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü Ankara'da oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı oyunculardan Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya ve Hasan Hatipoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde son haftalarda galibiyet alamadıkları için stres yaşadıklarını belirten Kenan Karışık, taraftarlardan destek istedi.

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Kenan, "Bulunduğumuz durumdan biz de memnun değiliz. Saha içerisinde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kötü sonuçlardan kurtulup, bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Alacağımız üç puan havamızı çok değiştirir." diye konuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya ise kendilerinden beklentilerin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Balıkesirspor Baltok maçından üç puan alırız. Milli takım arasından sonra da Rize'ye moralli bir şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde üst üste kötü sonuçlar aldıkları için mutsuz olduklarını dile getiren Hasan Hatipoğlu da "Balıkesirspor Baltok maçıyla yükselişe geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.


- Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları


Samsunspor, Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusunun ardından şut çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Davy Angan, John Chibuike ve Muhammed Larbi, antrenmana katılmadı.

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