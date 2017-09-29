Futbol: Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Larsson, Serginho, Paulo Henrique
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Valbuena, Giuliano, Janssen
Sarı kartlar: Dk. 11 Janssen (Fenerbahçe), Dk. 21 Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor)
MANİSA (AA) - Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
3. dakikada Janssen'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanında Paulo Henrique topa vuramadı. Daha sonra Fenerbahçeli oyuncular topu kontrol etti.
44. dakikada sağ taraftan Miguel Lopes'in ortasında oyunculardan seken topla sol çaprazda buluşan Larsson'un vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi, 0-0 berabere sona erdi.