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Futbol: Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma, 20:55


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Larsson, Serginho, Paulo Henrique

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Valbuena, Giuliano, Janssen

Sarı kartlar: Dk. 11 Janssen (Fenerbahçe), Dk. 21 Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Janssen'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanında Paulo Henrique topa vuramadı. Daha sonra Fenerbahçeli oyuncular topu kontrol etti.

44. dakikada sağ taraftan Miguel Lopes'in ortasında oyunculardan seken topla sol çaprazda buluşan Larsson'un vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi, 0-0 berabere sona erdi.

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