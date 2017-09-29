Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz:

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AYDIN (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, pamuğu pazarlama alanında lisanslı depoların önemine dikkati çekerek, "Bu yıl lisanslı depoculukta yüzde 100'ü dolduracağız. Lisanslı depolarımızı çoğaltmamız lazım. Zaten devletimiz bu konuda her türlü desteği veriyor. Hazine arazisi bir yer belirlendiği takdirde devlet arazi parasını karşılıyor." dedi.

TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği tesislerinde Aydın'da pamuk fiyatlarında yaşanan düşüş ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmaya yönelik toplantı düzenlendi.

Kocagöz, toplantıda yaptığı konuşmada, pamuk piyasasındaki dalgalanmaların nedenini araştırmak için önce geçmişe yönelik araştırma yapmak gerektiğini belirttti, geçen yıl pamuğun dünya piyasasının üstünde satıldığına dikkat çekti.

Çağdaş pazarlama teknikleri uygulanmadığı sürece bu dalgalanmalara maruz kalınacağını söyleyen Kocagöz, şunları kaydetti:

"İlk önce geçmişe dönüp bakalım ve pamuğumuzun değerini belirleyelim. İthal pamuğun ülkemize girişi serbest olduğuna göre bizim bir rakibimiz var. Geçen senede dünya fiyatlarının altına bir sarkma yaşandı. Fakat ondan sonra dünya fiyatlarının üstüne çıktık. Dünya fiyatlarının üstüne çıkmak çok nadir yaşanan bir şeydir pamukta. Pamuk olmadığı için bütün sanayici Türk pamuğuna hücum etti. Pamuğun fiyatı 8 liralara çıktı. Durumu doğru tespit etmek gerekiyor. Tamam 8 liraya çıktı ama o zaman dünya piyasası da 7,3 lira idi. Asıl problem şurada. Dünyada bizim rekabet ettiğimiz çiftçiler bizimle aynı şartlarda yarışmıyor. Onların maliyeti daha düşük. Allah razı olsun hükümetimiz son beş yıldır çok doğru adımlar attı. 8 yıldır başkanlık görevini yürütüyorum. Bu süre içinde 400 bin ton pamuk üretiminden 900 bin tonlara ulaştık. Bunlar doğru adımların sonucudur. Atılması gereken adımlar elbet var fakat tarımda planlamalar uzun vadeli destek programlarıyla olur. En az 5 yıllık destekleme planlamalarının açıklanmasını istiyoruz. 5 yıllık plan yapılmadığı sürece üretimin artması mümkün değil."

Türkiye'nin tükettiği pamuğu üretecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Kocagöz, prim ödemeleriyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Pazarlama alanında lisanslı depoların çok önemli olduğunu vurgulayan Kocagöz, şöyle devam etti:

"Bu işin bir de pazarlama boyutu var. Tüketici malı ucuza almak istiyor, üretici ise emeğinin karşılığını almak istiyor. Piyasada satıcı olmazsa tüketici ucuza mal alamıyor. Dünya fiyatının altında satış yapmazsak fiyatımız düşmez. Bunu da lisanslı depoculukla hallettik. Bunu fiyatlar kötüyken üreticimiz malını satmasın diye yaptık. Burada dev bir adım atıldı. Bununla birlikte hükümetimiz Ürün İhsisas Borsasını kurdu. Bütün lisanslı depolarda lisanslı ürün senedi olan ürünler bu borsadan satılabilecek. Çiftçimiz elektronik ortamda istediği zaman istediği yerden ürününü satabilecek. Şimdi yeni destek geliyor. İmzalar atıldı. Bu destekle beraber navlunu devlet verecek, analiz parasını devlet verecek. Daha ne olsun ki. Bu yıl lisanslı depoculukta yüzde 100’ü dolduracağız. Lisanslı depolarımızı çoğaltmamız lazım. Zaten devletimiz bu konuda her türlü desteği veriyor. Hazine arazisi bir yer belirlendiği takdirde, devlet arazi parasını karşılıyor. Gerekli maddi destekleri sağlıyor. Bunlardan yararlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Aydın'a kısa vadede lisanslı depo kurmamız gerekiyor

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın'da lisanslı depo kurmaları gerektiğini belirtti. Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Kısa vadede çözüm önerisi olarak ise destek primlerinin ocak ayında ödenmesi öneriliyor. Biliyorsunuz ki daha önce bu destekler kasım ayında ödeniyordu. Gelen talepler doğrultusunda biz bunu haziran ayına çektik. Bu talebi de bakanımıza ileteceğiz. Biz hükümet olarak pamukla ilgili bize gelen her türlü talebi yapmak için gayret gösterdik. Mesala iyi ki lisanslı depoculuk yasasını çıkarmışız. Aydınlılar olarak bizim eksiğimiz burada bir lisanslı deponun olmayışı. Bizim böyle bir depoyu bir an önce buraya kurmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi 'Türk tarımını kalkındırmadan ülkeyi kalkındırmak mümkün değildir.' Bu sektörün gelişmesi içinde gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Pamuk son 6 yıldır bakanlığımızın önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Primlerinde artış yapılan iki üründen biri. En fazla mazot desteğinin verildiği ürün."

TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Faruk Yaman, fiyatın düşmesinden dolayı çiftçinin zor durumda kaldığını belirterek, "Sektörün tüm temsilcileriyle bu sorunu konuşacağız. Hükümetten istediğimiz tek şey pamuk üreticisine destek çıkmaları. Bunun yanında prim haklarımızın yıllık değil, iki üç yıllık açıklanmasını istiyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, AK Parti 23. Dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, borsa ve ziraat odası başkanları da katıldı.









