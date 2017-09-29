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18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

29 Eylül 2017 Cuma, 21:22
18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin meşalesi yakıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler kapsamında, yüksek mimar ve mühendis Yavuz İnce'yi anma programı ile "Geçmişteki Geleceğimiz Safranbolu" belgesel özel gösterimi yapıldı.

Köyiçi Meydanı'nda Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar, bazı Yeşilçam oyuncularının da katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, festivalde emeği olan ve katkı veren herkese teşekkür etti.

Safranbolu'nun hem Türkiye'de hemde dünyada önemli bir değer olduğunu ifade eden Ürkmezer, "İnsanlarda koruma bilinci olmasaydı ne ilçe bu hale gelirdi ne belegesel film fesitivali yaşayabilirdi ne de UNESCO Safranbolu'yu kültürel miras olarak kabul ederdi. Safranbolu'nun geçmişten bugüne ve geleceğe olan yolculuğunda bizler sadece katkıda bulunuyoruz. Festivalimiz bundan sonra da inşallah devam edecek." diye konuştu.

Ürkmezer ve etkinliğe katılan sanatçılar festivalin meşalesini yaktı. Etkinlikler kapsamında Türk Sineması'nın 100. Yılı gala film gösterisi yapıldı.

İki gün sürecek festivalde Emre Aydın da konser verdi.

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