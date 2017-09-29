ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 21:29

KARABÜK (AA) - Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan iş adamı, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce 8 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan iş adamı S.A, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Ç.Ç, R.R, S.G, Z.Y, S.A, A.V, A.A ve M.A gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ç.Ç, S.G, A.V ve M.A 25 Eylül'de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Z.Y, S.A, A.A ve R.R ise adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Z.Y. tutuklanmış, S.A, A.A. ve R.R de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Aşure kazanını yabancı öğrenciler karıştırdı
YEREL

AŞURE KAZANINI YABANCI ÖĞRENCİLER KARIŞTIRDI
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Kardemir Karabükspor Galatasaray maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIR
Safranbolu'da Budistlerin yer aldığı fotoğrafa ödül verildiği iddiaları
YEREL

SAFRANBOLU'DA BUDİSTLERİN YER ALDIĞI FOTOĞRAFA ÖDÜL VERİLDİĞİ İDDİALARI
Kardemir Karabükspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI
&quot;Mucize bitki&quot;nin üretim maliyeti azaltılacak
YEREL

"MUCİZE BİTKİ"NİN ÜRETİM MALİYETİ AZALTILACAK
&quot;İstanbul'a puan için gidiyoruz&quot;
YEREL

"İSTANBUL'A PUAN İÇİN GİDİYORUZ"
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KARABÜK'TE FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR