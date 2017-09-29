Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan iş adamı, savcının itirazı üzerine tutuklandı.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce 8 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan iş adamı S.A, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Ç.Ç, R.R, S.G, Z.Y, S.A, A.V, A.A ve M.A gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ç.Ç, S.G, A.V ve M.A 25 Eylül'de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Z.Y, S.A, A.A ve R.R ise adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Z.Y. tutuklanmış, S.A, A.A. ve R.R de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.