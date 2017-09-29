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ORDU (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "2053, 2071 Türkiyesi göreceksiniz 21'inci yüzyıla damgasını vuracak. Bütün bunlar, bu gençlerin elleri, omuzları üzerinde yükselecek." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Ordu Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık kabuğunu kırmaya başladığını söyledi.



Türkiye'nin kimliksizleştirilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, "Son 150-200 yıldır bize medeniyet, modernite, batılılaşma adı altında sadece onların müziklerini dinleme, kıyafetlerini giyme, harflerini ve takvimlerini kullanmaktan ibaretmiş gibi bir kimlik biçildi." diye konuştu.

Erdoğan, katılımcılara, "Eğer gelişme bu ise o zaman niçin kendi uçağımızı yapacağımız zaman Nuri Demirağ'lara engel olundu?" sorusunu yönelterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Niçin bu ülkede bize ait teknolojiler geliştirileceği zaman engel olundu? Kendi arabamızı üretmek istediğimiz zaman, devrim arabasının hikayesini bilirsiniz, engel olundu. Çünkü bir yandan milletimize 'gelişeceksiniz, batılılaşacaksınız, modernleşeceksiniz.' diye bir hap yuttururken, öbür yandan bizi kimliksizleştirmeye mahkum ettiler ve bu oyunu özellikle gençlerimiz üzerinde oynadılar."

Bağımsızlığın sadece ekonomik ve askeri güçle mümkün olmadığına dikkati çeken Erdoğan, bağımsız olmanın aynı zamanda kendi kimliğini de korumaktan geçtiğini dile getirdi.

Erdoğan, 150-200 yıllık kimlik erozyonundan, kültürsüzleştirme taarruzlarından sonra bu milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığına işaret ederek, "Bu gençlik yeniden dünyada bir misyonu olduğunu görmeye, anlamaya başladı. Türkiye'ye biçilen bu kaderin, kaderimiz olmadığını hep birlikte anlamış olduk." dedi.

- "Biz bağımsızlığına aşık bir milletiz"

Bütün bu gidişatın dönüm noktasının 15 Temmuz olduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Neden? Çünkü sizler, genç kardeşlerim sokaklara çıkarak bizi yozlaştırmak, bağımsızlığımızdan mahrum etmek, köle kılmak isteyenlere isyan etmiş oldunuz. Sokaklarda tankların önünde, silahların karşısında durmak suretiyle 'biz artık kimliğimizle de bağımsız olacağız' diye bütün dünyaya haykırmış oldunuz, milletçe bunu yaptık."

Erdoğan, bu ruhla yetişen gençlerin çok kısa zamanda sadece bölgesine, ümmetin gönül coğrafyasına değil, bütün dünyaya damgasını vuracağını söyledi.

Medeniyeti, moderniteyi sadece şekli unsurlar üzerinden dayatmaya çalışanlara bunun gerçek anlamda bilimle, fenle, gelişmeyle, kendi üretim olanakları ve teknolojisine sahip olmakla mümkün olduğunu göstereceklerini anlatan Erdoğan, "Onlar bize 'gerici' diyorlar ya niye diyorlar? Güya biz eski zamanlara özeniyoruz diye. Biz eski zamanlara özendiğimiz için bu yolda değiliz. Biz geçmişimizi bilmeden, geleceğimizi bağımsız bir şekilde kuramayacağımızı bildiğimiz için gericiyiz eğer bunun adı gericilikse." diye konuştu.

Erdoğan, 'gerici' diyenlerin, ülkeyi bir manda ülkesi haline getirmek istediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimin mandası? İşte bir zaman İngiliz'in mandası olsun, bir zaman Amerika'nın mandası olsun, bir zaman Avrupa'nın mandası olsun. Biz bunu kabul ettik mi? Etmedik. 15 Temmuz'da da bunu ispat ettik. Biz bağımsızlığına aşık bir milletiz. İşte bu bağımsızlığımızı inşallah kimliğimizle kültür sahasında da yaşatacağız, canlandıracağız. Bunun için geçmişimizi, ecdadımızı çok iyi bileceğiz. Bir milletin hafızasını silmek isteyenler ne yaparlar? Geçmişi ile arasındaki ilişkleri koparırlar. Biz bu ilişkileri inşa edeceğiz bir kere. Niye? Ecdadın dünyaya adalet götürdüğü, zulümlere karşı mücadele ettiği o ruhu 21'inci yüzyıla, 22'nci yüzyıla taşıyacağız da onun için. 2053, 2071 Türkiyesi göreceksiniz 21'inci yüzyıla damgasını vuracak. Bütün bunlar bu gençlerin elleri, omuzları üzerinde yükselecek."

Konuşmaların ardından TÜGVA Ordu Temsilcisi Ahmet Güler ve TÜGVA Ordu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Zafer Öztürk, Erdoğan'a yöreye özgü hediyeler verdi.

Temsilciliğin açılışını yapan Erdoğan, binayı gezdi ve gençlerle sohbet etti.

Törene, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve davetliler katıldı.

Erdoğan, ayrıca Ordu'da uydudan yayın yapan Altaş TV'nin yeni yayın dönemi ve yeni stüdyolarının açılışına, ardından da Ordu İmam Hatip Okulları Platformunun Eylül Ayı İştişare Toplantısına katıldı.