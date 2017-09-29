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Kuşburnu toplarken ayı saldırısında yaralandı

29 Eylül 2017 Cuma, 21:49
Kuşburnu toplarken ayı saldırısında yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi kuşburnu toplamak istediği sırada ayının saldırısına uğrayarak yaralandı.

Kemah ilçesi Koçkar köyü yakınlarında kuşburnu toplamak için evinden ayrılan 65 yaşındaki Hüseyin Avni Deligöz ayı saldırısına uğradı.

Yaralanan Deligöz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deligöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki evinden ayrılarak kuşburnu toplamak için araziye çıktığını söyledi.

Aniden bir ayının saldırısına uğradığını anlatan Deligöz, "Beni elimden ısırdı, boğuşmaya başladık. Boğuşma esnasında elimi kurtardım, bu sefer de pantolonumun paçasından yakaladı. Çekince pantolonum yırtıldı. Yanında yavrusu vardı. Muhtemelen yavrusuna zarar vereceğimi düşünerek bana saldırdı. Ancak yavrusunun iyi olduğunu görünce beni bıraktı. Elimde ve bacağımda yaralarım var ama çok şükür iyiyim." ifadelerini kullandı.


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