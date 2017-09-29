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Futbol: Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma, 22:06


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Larsson (Dk. 75 Kadir Keleş), Serginho (Dk. 90 Aykut Çeviker), Paulo Henrique (Dk. 46 Onur Ayık)

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Dk. 66 Soldado), Valbuena (Dk. 66 Alper Potuk), Giuliano, Janssen (Dk. 73 Chahechouhe)

Gol: Dk. 60 Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 81 Alper Potuk, Dk. 86 Skrtel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Janssen, Dk. 57 Ozan Tufan, Dk. 89 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 21 Caner Osmanpaşa, Dk. 53 Sissoko, Dk. 88 Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

56. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanından attığı sert şutta, kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giren Serginho'nun vuruşunda, kaleci Kameni ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

81. dakikada orta alanda Miguel Lopes'le girdiği mücadelenin ardından Alper Potuk, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe 9 kişi kaldı. 55'inci dakikada ilk sarı kartını gören Skrtel, 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

90+2. dakikada Chahechouhe'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, top üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Olcan'ın pasıyla sağ çapraz poziyonda topla buluşan Miguel Lopes'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Müsabaka, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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