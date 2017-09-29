Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nda ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.
Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 18 takım mücadele ediyor.
A Grubu'nda oynanan maçlarda Kastamonu Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim'i 65-42, Urla Belediyesi, Yalova VIP Gençlik Spor'u 85-75, Fenerbahçe Gelişim ise Edirnespor Basketbol'u 68-61 mağlup etti.
B Grubu'nda İzmit Belediyespor, Mersin Üniversitesi'ni 54-50, Mersin Basketbol, İstanbulgücü'nü 60-55, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor da Çankaya Üniversitesi'ni 79-67 yendi.
C Grubu'nda ise Edremit Belediyesi Gürespor, Elazığ İl Özel İdare'yi 76-53, Bayraklı Belediyesi, Orduspor'u 84-68, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 66-56'lık skorlarla mağlup etti.
İlk tur grup müsabakaları, yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.