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SAKARYA (AA) - Serdivan Belediyesi ve Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nin katkısıyla Sakarya'nın önemli tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü'nün konu alan "Justinianus Köprüsü-562" belgeselinin galası yapıldı.

Yapımının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala ayakta duran ve Ayasofya Camisi ile aynı dönemde Bizans İmparatoru 2. Justinianus tarafından inşa ettirilen köprünün tarihininin anlatıldığı, "Justinianus Köprüsü - 562" isimli belgeseli izleyiciyle buluştu.

Hazırlık ve çekim aşamalarının yaklaşık 6 ay sürdüğü belgeselin yönetmenliğini TRT Çocuk ve TRT Haber'de yönetmenlik yapan Ezgi Otuz üstlendi.

Galaya katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, bin 500 yıllık tarihi eserin belgeselinin izlendiği zaman bu coğrafyanın ne kadar önemli bir mekan olduğunu ve dünyaya olan katkılarını görme imkanı elde edileceğini belirtti.

Köprünün yıllardır terkedilmiş olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu, 2004-2005 yılında müsteşar olduğu dönemde bu köprünün Kültür Bakanlığı'ndan alınarak belediyeye devredilmesi konusunda özel karar çıkartıldığını aktaran İsen, "Bu vesileyle köprü belediyeye devroldu. Ama sonra da çok fazla bir faaliyete tanıklık etmedi. Şimdi görüyorum ki bu belgesel ile şehre çok daha anlamlı bir şekilde dönüş yapıyor. Kentin sahip olduğu değerler öncelikle hemşehrilerine anlatılması lazım ki onlar buralara sahip çıksın. Bu nedenle Serdivan Belediyesi bu anlamda yaptığı etkinlikle ruh dünyamızı zenginleştiriyor. Belgeselin okullarda gösterilerek öğrencilere de anlatılması lazım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da belgeselde, Sakarya ve Serdivan'ın tarihinin, bu kente katmış olduğu güzelliklere yer verildiğini söyledi.

Justinianus Köprüsü'nün kentin kimliğini oluşturan en önemli eserlerden biri olduğunu ifade eden Alemdar, "Justinianus Köprüsü Sakarya'nın ve Serdivan'ın geçmişle kuracağı bir bağdır. İstanbul'un Ayasofyası ile aynı yüzyılda inşa edilen bu yapıyı, ondaki insan emeğini hatırlamak hiç şüphesiz heyecan verici bir tecrübedir. Fakat bu yapının geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak da hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Tarihi eserin korunması ve gerektiğinde onarımının yapılması medeniyet hafızasını daha görünür kılmakla eş değerdedir. Biz de kentimize değer katan, ona ayrı bir kimlik kazandıran bu önemli eseri bir belgesel haline getirmek istedik. Belgeselde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim." diye konuştu.

Gösterimin ardından belgeselin yapımında emeği geçenlere tablo takdim edildi, galaya katılan vatandaşlara da belgeselin DVD'si hediye edildi.