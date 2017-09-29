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BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Altınordu'ya 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, çok iyi oynamalarına rağmen şanssız olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, karşılaşmaya tutuk başladıklarını belirtti.

İlk yarıda fazla top kaybettiklerini ve talihsiz bir şekilde skorda geriye düştüklerini dile getiren Çapa, şunları kaydetti:

"Devre arasında kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda tamamen farklı bir Boluspor vardı. Boluspor, bugün en iyi oyununu oynadı. Üçü çok net olmak üzere, 6-7 pozisyon saydım. Bugün şans bizimle değildi."





- Altınordu cephesi





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Hücumda iyi bir performans gösterdiklerini aktaran Eroğlu, ilk yarıda etkili oynadıklarını ifade etti.

Eroğlu, öne geçtikten sonra savunmaya çekilmek zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rakibin etkili bir oyunu vardı. Golden sonra oyunu dengeledik ve top yapmaya başladık. Topun bizde kaldığı dakikalarda kazandığımız serbest vuruştan golü bulduk. Boluspor, zor bir deplasman. Çok deneyimli ve iyi futbolcuları var. Çok önemli bir deplasmandan üç puanla ayrıldık."